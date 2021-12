Cremona, in provincia i nuovi contagi sono 19

CREMONA - Sono 19 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 48.415 tamponi effettuati, sono 1.339 i nuovi casi: il tasso di positività si assesta al 2,7%. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili, 143 persone, mentre crescono lievemente i ricoverati negli altri reparti (1.135, +27). I decessi sono 23 per un totale di 34.599 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione.

Ecco i nuovi casi per provincia: