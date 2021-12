La variante Omicron è vicina: due casi nel Piacentino

PIACENZA - Sono stati sequenziati oggi i primi due casi in Regione Emilia-Romagna di variante Omicron. Si tratta di un uomo e una donna, residenti entrambi nel Piacentino. Non presentano sintomi gravi e si trovano in isolamento domiciliare. Entrambi sono stati presi in carico nei giorni scorsi dalle Usca e continuano a essere monitorati a casa dalle squadre di medici e infermieri. L’uomo è stato sottoposto anche alla terapia precoce con anticorpi monoclonali. Per entrambi, gli operatori della Sanità pubblica hanno tracciato i contatti diretti, che sono per altro risultati limitati. Le attività di contact tracing al momento non sembrano aver identificato un possibile collegamento tra i due casi. La situazione è costantemente monitorata, in stretto raccordo con le istituzioni regionali e locali.