Cremona, in provincia 90 contagi e 2 vittime

CREMONA - Sono 90 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, mentre la lista delle vittime cremonesi del Covid conta due decessi in più rispetto a ieri. In Lombardia, a fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i casi riscontrati, per un tasso di positività del 3,5%. Resta pressoché stabile il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi: i posti letto occupati sono 145 nelle terapie intensive (-1) e 1.189 nei reparti di area medica (+4). Sono 29 le vittime mietute dal virus nel territorio regionale in una sola giornata.

