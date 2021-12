Vialli: "Sto abbastanza bene, ora sono in manutenzione"

CREMONA - Un libro su Gianluca Vialli senza la firma di... Gianluca Vialli non è la stessa cosa. Vale per i libri come per le figurine, che se autografate dall’ex bomber varrebbero ancora di più. «Ci sono pezzi che arrivano anche a mille dollari se sono firmati», ha rivelato Matteo Bonetti, prima di chiedere a Gianluca quando tornerà a Cremona «per arrotondare un po’», ma soprattutto come sta di salute. «Spero di essere presto a Cremona, vediamo come fare perché ci sono restrizioni sui viaggi a causa del Covid. Mi muoverò quando la situazione sarà più tranquilla, perché voglio veramente vedere il libro, voglio toccarlo e tenerlo in mano». Quanto alla salute, «sto abbastanza bene - ha confessato Vialli, indugiando su quell’abbastanza -. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con come. A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione... Si va avanti e spero proprio che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza. Anzi. ne approfitto per invitare tutti ad acquistare il libro con cui si potrà devolvere una cifra alla Fondazione Vialli e Mauro per aiutare la ricerca contro i tumori e la Sla. Chi acquisterà il libro farà anche del bene e aiuterà altre persone».