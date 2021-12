Legge Giovani, Regione Lombardia stanzia 3 milioni

MILANO - "Via libera della Giunta, su iniziativa dell'assessore Stefano Bolognini, alla Proposta di una Legge Regionale interamente dedicata ai giovani tra i 15 e i 34 anni. Un provvedimento 'per' i giovani' e scritto 'con' i giovani": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso del consueto appuntamento di scambio degli auguri natalizi con la stampa.

INTERVENTI MIRATI

"La Legge prevede una serie di interventi - ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini - che permetteranno di razionalizzare e rilanciare le politiche di Regione destinate alle ragazze e ai ragazzi lombardi tra i 15 e i 34 anni, nonché promuovere la loro autonomia, consapevolezza e partecipazione alla crescita della comunità".

ORA L'ESAME DEL CONSIGLIO REGIONALE

A margine del suo discorso, il Governatore ha chiarito: "La Legge, che prevede una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, è finalizzata a promuovere il percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni. Una partecipazione attiva a quella che è la nostra e la loro quotidianità". Il presidente Fontana ha quindi sottolineato come la legge sia "un risultato frutto di decine di incontri con i nostri giovani di tutti i territori lombardi e in rappresentanza di varie fasce di età. L'obiettivo è di approvare la Legge in Consiglio entro i primi mesi dell'anno".

DALLA FORMAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

"All'interno della legge - ha spiegato Bolognini - ci sono temi di stretto interesse per i giovani lombardi, emersi anche nel corso degli incontri svolti durante tutto l'anno nei territori, come il lavoro, la formazione, l'istruzione e la sostenibilità ambientale. Abbiamo voluto che i ragazzi lombardi partecipassero sin dall'inizio al percorso di stesura della legge e si sentissero protagonisti, coinvolgendoli e ascoltandoli, secondo un modello innovativo che auspico sia da esempio al resto del Paese"