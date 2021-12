Soncino, mura e bastioni da scoprire: nasce il percorso di visita

SONCINO - La cinta del borgo medievale ha bisogno di poche presentazioni. Chiunque e da ogni parte d’Italia, infatti, l’ha vista almeno una volta, dal vivo o sui libri. Ma se da domani le mura si potessero ammirare a meno di un metro di distanza o se addirittura ci si potesse entrare? Non è una fiaba e nemmeno una remota fantasia, ma un vero e proprio progetto del Comune che è affidato alla mente dell'architetto Antonio Lanzi, progettista del ‘Percorso di Valorizzazione’. Opera magna del valore stimato di settantamila euro, è alla fase di studio finale e il cantiere è previsto per maggio. Sarà una nuova favolosa attrattiva per i turisti, in grado di collegare le meraviglie antiche dalla porta San Martino al Borgo Sera.

Il nome ufficiale è «Percorso di fruizione muraria» ed è uno dei più importanti e ambiziosi progetti del Comune di Soncino finanziati da Regione Lombardia nell’ambito della riqualificazione dei borghi storici, bando che ha permesso al palazzo sotto ai Matéi di incassare ben un milione di euro. Parte dei fondi sarà investita proprio in questo percorso. Ma di cosa si tratta? Lo spiega il ‘padre’ del progetto, l’architetto Lanzi: «Sarà un percorso pedonale che dalla Porta di San Martino, per capirci quella che conduce a Gallignano, conduce fino alla Porta Ovest in Borgo Sera nei pressi del Naviglio, col suo ponte, e dell’Antica Rocca. Il progetto prevede la realizzazione del percorso unito a un camminamento da arricchire con beole o lastre e dotato di luci. La strada pedonale sarà infatti illuminata di sera e di notte, così come le mura retrostanti e i torrioni, permettendo a tutti di ammirare il bellissimo panorama». Bello da vedere, certo, ma anche da vivere: «Va detto che il percorso passerà all’interno di due torrioni con un conseguente grande riscontro scenografico per i fruitori. Il punto d’arrivo è fissato sul Ponte del Naviglio e lì si risalirà con una scala aperta nel parapetto, ovviamente attentamente posizionata nel contesto storico e architettonico. Penso che si rivelerà una grande opportunità per i soncinesi e i turisti che fino a oggi hanno potuto ammirare le mura e i torrioni dall'esterno e ora potranno valutarne la magnificenza anche all’interno».