Covid: skipass solo online a Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO - Con l’ingresso della provincia di Trento in zona gialla a partire da lunedì la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena ha deciso di rimodulare le modalità di accesso agli impianti di risalita e alle piste da sci introducendo, in vista delle ormai imminenti festività natalizie, una serie di misure per una migliore gestione dei flussi e dei controlli.

DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO.

Nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022 - comunica la società in una nota - la vendita degli skipass avverrà solamente online. Sarà anche limitata la vendita degli skipass giornalieri che saranno acquistabili a partire dal giorno precedente l’utilizzo. Inoltre la vendita dei biglietti per corse singole e skipass a ore subirà delle limitazioni: in questo caso, i ticket saranno in vendita il giorno stesso di utilizzo e, in caso di passaggio alla zona arancione, non saranno più acquistabili. Gli skipass saranno acquistabili sul sito www.ski.it e si potranno ritirare alle biglietterie o alle casse automatiche. A partire dal 23 dicembre, inoltre, sempre online, si potrà abbinare ogni giorno in modo automatico il proprio skipass al green pass personale in corso di validità.