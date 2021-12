Ffp2 sui bus, al cinema e allo stadio. Disco chiuse fino al 31 gennaio

ROMA - «Mascherine obbligatorie anche all’aperto e Ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema». Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Cdm, spiegando che in questa fase hanno una grandissima importanza. Speranza, inoltre, ha comunicato che le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse.

NUOVO RICHIAMO TERZA DOSE

La data di partenza della nuova modalità di somministrare della terza, non più a 5 ma a 4 mesi, sarà presa dal Commissario Figliuolo in accordo con le Regioni, ha aggiunto il ministro della Salute, ricordando che il nuovo Green Pass dalla durata ridotta da 9 a 6 mesi partirà dal primo febbraio.

FESTE "PRUDENTI"

«Il Governo ha innalzato il livello delle precauzioni. Arrivano giorni festivi, i giorni di Natale e Capodanno ed è importante che i comportamenti individuali siano adeguati. Massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento»: così il ministro Speranza ha chiuso il suo intervento.