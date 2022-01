Stroncato a 45 anni, addio a Omar Mazzocchi

CORTE DE' CORTESI - Omar Mazzocchi non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il male e si è spento nella notte tra sabato e ieri. Aveva compiuto qualche mese fa solo 45 anni. La notizia ha fatto il giro in un baleno, spegnendo l’entusiasmo e la serenità che gli auguri portano ad inizio anno. E ha portato invece dolore, tristezza e cordoglio a Cignone, Corte de’ Cortesi e Cremona. Omar lavorava come magazziniere in una piattaforma logistica nel Bresciano e sempre nella Bassa aveva trovato anche l’amore. Non era sposato e viveva con la mamma Maria nella loro casa di via Montegrappa a Cignone. Aveva tante passioni, a cominciare da quelle sportive, come il calcio giocato nella squadra degli Amatori della Fortitudo di Cremona che ha sede al quartiere cittadino del Cambonino. Poi c’era la «sua» Inter, c’erano la moto e i viaggi, ma soprattutto l’amore e l’affetto per la sua famiglia, a cominciare dalla madre e dalla sorella Michela. Il giorno e l’ora dei funerali non sono ancora stati fissati.