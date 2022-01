La prima pillola anti-Covid in distribuzione dalle prossime ore

ROMA - Arriva anche in Italia la prima pillola anti-Covid: da domani, martedì 4 gennaio, la Struttura Commissariale distribuirà alle Regioni le prime forniture di Molnupiravir, prodotto da Merck & Co in partnership con Ridgeback Biotherapeutics e destinato al "trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave", come spiega l'Aifa.

CHE COS' È

Il Molnupiravir è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il trattamento consiste nell’assunzione di 4 compresse da 200 mg due volte al giorno per una durata di 5 giorni. Quello di Merck & Co. è il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell’infezione da coronavirus ad essere stato registrata. Il Molnupiravir - commercializzato con il nome di Lagevrio - “produce alterazioni del materiale genetico (Rna) del virus durante la replicazione - specifica l'Aifa - in modo da renderlo incapace di moltiplicarsi. Si prevede che in tal modo si riesca a ridurre la necessità di un ricovero ospedaliero dei pazienti che contraggono anche le nuove varianti del Covid-19”.

EFFICACIA AL 30%

L'agenzia regolatoria britannica (Mhra) lo ha autorizzato per prima il 4 novembre scorso. Il 26 novembre l’azienda farmaceutica ha reso noto che il farmaco risulta efficace al 30%, ossia di meno rispetto agli studi preliminari di fase 3 che indicavano invece una riduzione del rischio del 50%.

DA MARZO LA PILLOLA PFIZER

A marzo dovrebbe prendere il via la distribuzione della più attesa e promettente fra le pillole anti-Covid, il Paxlovid brevettato da Pfizer, che ha un'efficacia dell'89% secondo i test più recenti effettuati dall'azienda. Una prima versione del Paxlovid risale a 19 anni, creata nel quadro della sperimentazione contro il virus Sars.