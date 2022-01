Covid, letalità dimezzata in un anno

CREMONA - I numeri relativi ai nuovi contagi, che sono «esplosi» nel corso degli ultimi giorni, delineano un quadro a tinte fosche in merito a quel che potrebbe riservare il primo mese del 2022, terzo anno di pandemia, in provincia di Cremona. Sappiano, da tempo, che la curva dei contagi, quella dei ricoveri (nei reparti ordinari come nelle Terapie intensive) e quella dei decessi non procedono di pari passo. Abbiamo imparato che il Covid-19 è un nemico subdolo, con pazienti che passano in poche ore da un quadro clinico non grave all’essere intubati e altri che, in condizioni molto serie, imboccano un decorso «tranquillo» in un tempo altrettanto rapido. Non sorprende, dunque, trovare chi paventa scenari difficili, come quelli delineati per la fine di questo mese da vari epidemiologi che indicano proprio nella fine di gennaio il picco della quarta ondata, almeno a livello regionale.

RAPPORTO POSITIVI-DECESSI

Detto questo, in altri numeri, che hanno cadenzato giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, l’anno appena terminato, si trova uno spiraglio, un cuneo di speranza tra le previsioni, le proiezioni e la realtà che vivremo di qui a due, tre settimane. Sta tutto in un rapporto: quello tra il numero di decessi per Covid-19 e il numero di persone positive al Coronavirus. In termini epidemiologici, si parla di tasso di letalità, da non confondere con il tasso di positività, quello che ogni giorno illustra il rapporto tra tamponi fatti e persone risultate positive al Coronavirus (salito nelle ultime ore ad oltre il 20%). Dunque, se si esaminano con attenzione i dati dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 si vede come quell’indicatore, il tasso di letalità, sia progressivamente calato fino a dimezzarsi.

DALL'8 AL 4%

Il primo giorno dell’anno appena concluso è terminato con un totale di 14.553 contagi complessivi da inizio pandemia e 1.243 morti, con un tasso di letalità dell’8,55%. A distanza di 365 giorni, il 31 dicembre scorso, con un incremento nell’anno di 312 vittime, il totale dei decessi per Coronavirus in provincia di Cremona ha raggiunto le 1.555 unità. Questo numero, rapportato a quello dei contagi complessivi, passati a 38.037, porta a un indice di letalità pari al 4,09%.