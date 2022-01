Covid: Lombardia, no a tamponi preventivi per ripresa scuola

MILANO - «Ad oggi, in Lombardia, non sono previsti screening test preventivi per ricominciare la frequenza scolastica. Non lo prevedono né le indicazioni regionali, né quelle di livello nazionale». Lo comunica in una nota la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, dopo che nei centri tamponi lombardi, più di un genitore si è presentato con i figli senza alcuna richiesta del medico curante, ma adducendo ad una presunta necessità di effettuare un tampone per screening/test preventivo per la ripresa della presenza a scuola. (ANSA)