Over 50 non vaccinati: in Lombardia sono oltre 380 mila

CREMONA - In Lombardia sono 382.535 i cittadini con più di 50 anni che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino anti-Covid. E che ora, per effetto dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, sono chiamati a sottoporsi al più presto alla vaccinazione. Ecco la distribuzione dei non vaccinati lombardi per fasce d'età:

50-59 anni : 181.261

: 181.261 60-69 anni : 114.484

: 114.484 70-79 anni : 69.036

: 69.036 over 80: 17.754

In provincia di Cremona, su 167 mila residenti over 50, sono circa 16 mila quelli che - secondo i dati aggiornati allo scorso 26 dicembre - non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione. La campagna vaccinale sul territorio cremonese ha raggiunto una copertura complessiva dell'89%. Ecco i dati specifici per quanto riguarda la popolazione con almeno 50 anni: