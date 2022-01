Presidi lombardi: "Niente Dad? Sarà come andare alle Termopili"

MILANO - «Visto che, a quanto dicono gli esperti, non siamo ancora arrivati al picco di contagi di questa variante Omicron, credo che se non siamo passati alla Dad per scelta, ci arriveremo per necessità». Questo il commento rilasciato all’ANSA dal presidente lombardo dell’Associazione Nazionale Presidi, Matteo Loria, a proposito della decisione del governo di non riaprire le scuole con la didattica a distanza. «Lunedì, quando riapriranno gran parte delle scuole lombarde - aggiunge Loria, che è preside di un’istituzione di Vigevano - sarà come andare alle Termopili».