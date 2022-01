Cremona, in provincia 8 mila contagi in una settimana: numeri da "zona rossa"

CREMONA - Circa 8.000 contagi registrati in provincia in sette giorni, con una concentrazione altissima nella zona cremasca dove 16 paesi hanno una incidenza di casi che supera i 3 mila ogni 100 mila abitanti. Dati da ‘zona rossa’, se si considerassero gli iniziali parametri della prima ondata Covid. Il record dei contagi in rapporto alla popolazione è di Pianengo, 2.501 anime e 104 tamponi positivi registrati nella settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio. Che a livello statistico significa una incidenza pari a 4.158 casi ogni 100 mila abitanti. «Prima ragionavamo a tre cifre, ora a quattro – spiega il responsabile dell’Osservatorio epidemiologico di Ats Val Padana, Marco Villa –. Si pensi che quando le prime "zone rosse" venivano definite unicamente con il parametro dell’incidenza, il limite era 250 contagi ogni 100 mila abitanti. Oggi chiaramente non è più così e in provincia di Cremona siamo in media attorno ai duemila contagi ogni 100 mila residenti». Che significa un 2% della popolazione che ha contratto il Covid negli ultimi sette giorni. Un dato in salita, se si considera che il primo gennaio l’incidenza media cremonese era a quota 1.130, ma che è migliore rispetto a gran parte della Lombardia: «Nell’ultima settimana Lodi e Monza-Brianza sono state le province messe peggio, attorno ai 3.000 contagi ogni 100 mila abitanti. Mentre a Cremona abbiamo registrato un -10% rispetto alla media regionale».