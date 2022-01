Covid, in Lombardia +114 ricoverati. Sei vittime in provincia di Cremona

CREMONA - La Lombardia si conferma la prima regione italiana per numero di contagi: sono 17.581 quelli registrati nelle ultime 24 ore, di cui 324 in provincia di Cremona. Pochi i tamponi processati, come in ogni bollettino del lunedì: 86.367 in tutto il territorio regionale con un tasso di positività del 20,3%. Continua la crescita dei ricoverati negli ospedali lombardi: 246 in terapia intensiva: 246 (+2) e 2.999 nei reparti di area medica (+112). Le nuove vittime del Covid comunicate da Regione Lombardia sono 61, di cui 6 in provincia di Cremona, per un totale di 35.464 decessi dall'esplosione della pandemia. Nel territorio provinciale le morti causate dal Covid diventano, dunque, 15 dall'inizio dell'anno. Ecco nuovi casi per provincia:

Milano: 7.355 di cui 2.733 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 1.725;

Como: 513;

Cremona: 324 ;

; Lecco: 295;

Lodi: 338;

Mantova: 349;

Monza e Brianza: 1.497;

Pavia: 735;

Sondrio: 535;

Varese: 1.559.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi in Italia sono 101.762 (rispetto ai 155.659 del 9 gennaio) a fronte dei 612.821 tamponi processati per un tasso di positività al 16,6%. Si registrano 227 decessi (il 9 gennaio erano 157). I guariti sono 56.560, mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 60.618 unità per un totale di 2.004.597. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 16.340 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.606 con 114 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.986.651 persone.