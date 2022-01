Addio a Elsa Tassi, una delle gemelle più longeve d'Italia

CASTELVETRO PIACENTINO - Il paese della Bassa Piacentina dice addio ad una delle sue nonne da record: se n'è andata a 103 anni Elsa Tassi. Lei e la sorella Fernanda sono salite alla ribalta delle cronache nazionali perché costituivano la coppia di gemelle più longeve d’Italia. Originaria della frazione castelvetrese San Giuliano, dove era nata nel lontano 1918 a poche settimane dalla fine della Grande Guerra, Elsa si era trasferita a Busseto col marito, ha lavorato come sarta e da qualche tempo si trovava alla Rsa Villa Verdi di Tabiano.

Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, le sorelle hanno sempre festeggiato il compleanno a distanza: con telefonate e passaparola attraverso i parenti. Ma conservavano nel cuore il ricordo e la gioia dell’ultima volta che si sono viste di persona. Elsa lascia i figli Rino, Enrica e Luigi Negri con le rispettive famiglie. I funerali saranno celebrati quest’oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Busseto.

L’ultimo compleanno delle sorelle gemelle castelvetresi, nell’ottobre scorso, le ha appunto fatte diventare famose in tutta Italia. La loro storia è stata infatti diramata anche dalle agenzie di stampa, Ansa in primis. Per un soffio il loro primato non è stato mondiale: poche settimane prima del loro compleanno sono infatti state scoperte due sorelle di ben 107 anni che risiedono in Giappone.