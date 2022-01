Covid, non vaccinato il 12% del personale scolastico

CREMONA - "In Lombardia più dell'85% del personale scolastico ha completato il ciclo di vaccinazione comprendente la seconda dose o il 'booster'" - si legge in una nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - Nello specifico, a fronte di una platea di oltre 334 mila soggetti (dati di aprile 2021), circa 199 mila hanno ricevuto la dose addizionale/booster, ovvero quasi il 60% del totale. Inoltre 86.850 unità hanno completato il ciclo con la seconda dose: più del 25%. Più di 4.800 persone, poi, attendono la seconda inoculazione, mentre sono circa 700 le persone non vaccinabili perché attualmente infette Covid-19. Ammontano a poco meno di 43.000, infine, i soggetti che non hanno ricevuto nessuna dose, circa il 12% del totale".

Sulla scuola, così come su altre disposizioni, "ci siamo sempre adeguati alle decisioni del governo e continueremo a farlo", ha detto questa mattina il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando con la stampa a Palazzo Pirelli, a chi gli chiedeva se la Lombardia seguirà la direzione indicata dal premier Mario Draghi sulla necessità di tenere aperte le scuole. Il governatore ha chiuso tornando a insistere sulla necessità di vaccinarsi contro il Covid: "La Lombardia è sicuramente la Regione che più vaccina e questa è l’unica opportunità che abbiamo per fronteggiare questa nuova variante del virus. Quindi proseguiamo in quella direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".