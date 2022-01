Covid, in Lombardia 45.555 nuovi casi e tasso di positività in calo al 17,1%

CREMONA - Sono 1.611 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Due le nuove vittime del Covid, che portano il totale dei decessi sul territorio cremonese a 1.572 dall'esplosione della pandemia. In Lombardia, a fronte di 265.222 tamponi effettuati, sono 45.555 i nuovi casi con il tasso di positività in calo al 17,1%. Sono 213 in più rispetto a ieri i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali lombardi: 256 in terapia intensiva (+10) e 3.202 nei reparti di area medica (+203). I dati avvicinano sempre di più la Lombardia alla zona arancione. Il numero dei decessi totali in regione sale a 35.519 (+55).

I nuovi casi per provincia: