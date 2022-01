'Non ce n'è coviddi', il virus in casa di Angela da Mondello

PALERMO - Nella prima ondata del Covid era stata una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso «non ce n'è coviddi» gridato nelle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello. Un tormentone che ha accompagnato per mesi gli italiani anche con tanto di canzone e video realizzati senza rispettare le norme sul distanziamento. Adesso anche in casa di Angela Chianello, detta Angela da Mondello, il virus è entrato. «Anche da noi è arrivato questo maledetto», ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. Ad essere positivo è il padre, che è asintomatico e sta in casa. In molti le hanno scritto «ben ti sta» e «peccato che non sia tu». La replica della donna che voleva diventare una vip non si è fatta attendere. «Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci - scrive -. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria». (ANSA)