Cna: "Flessibilità e sostegno a imprese per uscire dalla crisi"

CREMONA - "Occorre ricalibrare le politiche di sostegno al sistema produttivo per rispondere alla situazione di elevata incertezza provocata dalla recrudescenza della pandemia, dalla forte crescita dei costi energetici e dalla costante difficoltà di approvvigionamento delle materie prime": lo sottolineano Cna e le altre Confederazioni dell’artigianato e della piccola impresa in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, invitandolo a sensibilizzare le istituzioni europee per evitare l’introduzione di ulteriori rigidità della regolamentazione bancaria che rendono ancora più selettivo e complicato l’accesso al credito per le imprese, specialmente quelle di minori dimensioni.

PARMA: "SERVE OSSIGENO"

Marcello Parma, presidente di CNA Cremona, afferma: "Le scelte condivise operate nell’ambito della Legge di Bilancio in materia di accesso al credito e di sostegno alla liquidità non sono sufficienti a garantire alle nostre imprese l’ossigeno necessario. La fine della cosiddetta moratoria di Stato ed il progressivo riallineamento del sistema pubblico delle garanzie rischiano di trasformare il graduale ritorno alla normalità in una ulteriore morsa per le imprese che impedisce loro di consolidare una ripresa possibile o, addirittura, di compromettere definitivamente chi non è riuscito ad ancora ad agganciarla".

"GESTIRE IL RIENTRO ALLA NORMALITÀ"

Al 31 dicembre le moratorie a favore del sistema produttivo ancora attive ammontano a un valore superiore a 35 miliardi e da aprile le imprese che hanno contratto nuovi finanziamenti proprio a valere sulle misure di potenziamento delle garanzie pubbliche dovranno iniziare a restituire, oltre alla quota interessi, anche quella relativa al capitale, ben più corposa. "È tutt’altro che scontato - continua il Presidente Parma - che il sistema delle imprese possa assorbire senza contraccolpi tanto la fine delle moratorie, quanto quella del periodo di preammortamento accordati. E' indispensabile individuare misure e strumenti che consentano alle imprese di gestire al meglio il rientro alla 'normalità'".

"ALLUNGAMENTO DELLE ESPOSIZIONI DEBITORIE"

"Una priorità - precisa Parma - è assicurare un allungamento delle esposizioni debitorie, attraverso una misura ad hoc finalizzata a sostenere la rinegoziazione dei debiti, escludendo l’attuale previsione dell’obbligo di erogare credito aggiuntivo. Un'altra priorità è rappresentata dall'estendere il perimetro della cosiddetta 'garanzia pubblica a mercato', con la finalità di intercettare situazioni, anche nelle Pmi, che, pur dovendo ricorrere alla garanzia per l’accesso al credito, non necessitano dell’intensità di aiuto prevista dagli strumenti del Fondo di Garanzia per le Pmi. Non dimentichiamo che in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi, il previsto rientro al regime di valutazione del rating, a partire dal primo luglio 2022, rischia di non essere adeguato a rilevare l’effettiva condizione delle imprese che stanno attraversando la crisi pandemica. Permane, infine, la necessità di individuare strumenti idonei a sostenere le imprese che operano in settori non interessati dalla ripresa e che oggi, a fronte della recrudescenza della pandemia, rischiano seriamente di uscire dal mercato".