No Green Pass? Ecco in quali negozi si può entrare

ROMA - È in arrivo il Dpcm con la lista delle uniche (poche) attività dove sarà possibile accedere senza certificato verde. Dal primo febbraio senza Green Pass base potrebbe essere possibile entrare solo in:

negozi di alimentari

attività del settore sanitario

supermercati

negozi di ottica

negozi per acquisto di pellet o legna per il riscaldamento

distributori di carburanti

SOLO ALL'APERTO: tabaccai e edicole.

Restano fuori dall’elenco le librerie, mentre sui centri commerciali la discussione è ancora aperta: la soluzione alla quale si sta lavorando prevede la possibilità di accedere alle strutture anche per chi non ha il Pass, ma solo per andare in quei negozi che rientrano nell’elenco di quelli esentati, dunque supermercati e farmacie.