Covid, in Lombardia il tasso di positività scende all'11,8%

CREMONA - Con 319.123 tamponi eseguiti, è di 37.823 il numero di nuovi casi positivi al Covid in Lombardia, con una percentuale in discesa all'11,8%. Rimane invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva, che sono 267, mentre cresce di 55 pazienti quello negli altri reparti (3.704). Sono invece 64 i decessi che portano il totale a 36.056. Dai dati resi noti dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia, emerge che due pazienti su tre, tra quelli ricoverati in terapia intensiva con polmonite da Covid come patologia principale, sono non vaccinati.

In provincia di Cremona il numero dei nuovi contagi torna a quattro cifre: sono 1.222 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Una settimana fa (martedì 11) i casi conteggiati in provincia erano stati 1.611. Ecco la distribuzione dei nuovi positivi per provincia: