Ciclista investito da un bus sulla Padana Inferiore

CAORSO - Ciclista travolto da un bus attorno alle 20.30 sulla Padana Inferiore poco prima della frazione di Fossadello. Sul posto si è precipitato un equipaggio della Pubblica assistenza di Monticelli, ma è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza decollata da Parma, che ha riscontrato difficoltà nell'atterraggio a causa della nebbia a banchi. L'uomo è stato stabilizzato e portato in ospedale a Cremona in ambulanza: le sue condizioni si sono rivelate meno gravi rispetto alla valutazione iniziale. L'elicottero è ripartito vuoto. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri di Villanova. Il bus è di una società privata che opera in appoggio al servizio di linea.