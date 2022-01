Rc Auto: a Cremona prezzi delle assicurazioni in calo del 9%

CREMONA - Secondo l’osservatorio di Facile.it, per gli automobilisti lombardi il nuovo anno si apre con un quadro in chiaroscuro. Se da un lato, nella provincia di Cremona, a dicembre 2021 per assicurare un’auto occorrevano in media 329,13 euro, vale a dire il 9,33% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall’altro sono circa 141.000 gli automobilisti lombardi che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell’RC auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+16% anno su annuo).

In termini percentuali si tratta del 2,71% del campione analizzato, percentuale che risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,47%). Guardando alla provincia di Cremona, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2%, valore più basso di tutta la regione.

Analizzando la graduatoria delle province lombarde, al primo posto si trova Sondrio (3,71%), seguita da Como (3,29%), Brescia (2,89%), Bergamo (2,79%), Monza e Brianza (2,78%) e Milano (2,74%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Varese (2,53%), Lecco (2,46%) e, a pari merito, Lodi e Pavia (2,36%). Chiudono la classifica Mantova (2,01%) e, staccata di un soffio, Cremona, area lombarda dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (2,00%).

L’andamento delle tariffe e altri dati sull’RC auto nella provincia sono disponibili QUI.