Quirinale, Fontana: "Mi piace il nome di Letizia Moratti"

MILANO - «Io sono dell’opinione che si debba seguire il principio dettato da Matteo Salvini dell’unitarietà del centrodestra, questa è l’unica cosa importante. Poi, sulle persone si faranno le valutazioni». Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando coi cronisti a margine dell’inaugurazione della Anno giudiziario a Milano, in merito al candidato del centrodestra per l’elezione del presidente della Repubblica.

A un cronista che ha fatto notare che a «Salvini piace il nome» di Letizia Moratti, assessore lombardo al Welfare, ex sindaco di Milano ed ex ministro, Fontana ha risposto: «Anche a me piace». Il governatore lombardo ha spiegato che partirà «domani mattina» per Roma per la prima votazione di lunedì. «L'auspicio - ha aggiunto - è che si arrivi a una soluzione in tempi abbastanza brevi, questo è l’unico auspicio».