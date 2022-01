Terze dosi, è boom: il booster per 6 su 10

CREMONA - Terze dosi a gonfie vele in provincia: hanno ormai raggiunto il 60% della popolazione target, ovvero i vaccinabili, esclusi i bambini dagli 0 ai 5 anni non ancora interessati dalla campagna e quelli della fascia successiva sino agli 11 anni. Per loro, il booster al momento non è previsto, essendo in corso il primo ciclo vaccinale. Non rientrano nel conteggio nemmeno coloro che presentano patologie o condizioni di salute non compatibili con il vaccino.



In base agli ultimi dati territoriali forniti dalla Regione, sono 190.094 i cremonesi che hanno già ricevuto il booster. La campagna procede spedita e ormai interessa tutte le fasce di età, sempre esclusi i bambini. Anche tra i ventenni e tra gli adolescenti (dai 12 ai 19 anni) che avevano concluso il primo ciclo durante l’estate, è arrivato il periodo della terza vaccinazione. Insieme a quelli della dose booster, la Regione fornisce anche i dati provinciali relativi al completamento delle prime due. Le hanno ricevute 292.622 cremonesi.

L’accelerazione sulle terze dosi è stata notevole soprattutto da inizio dicembre, con i centri vaccinali del territorio che hanno ripreso i ritmi di somministrazione della scorsa primavera, quando si era nel boom di prime e seconde dosi. A CremonaFiere, ad esempio, sono attive, ogni giorno dalle 8 alle 20, 15 linee vaccinali che riescono a smaltire punte di 1.700-1.800 persone. In stragrande maggioranza – almeno l’80% – si tratta di dosi booster. A Crema, nell’ex tribunale dalla fine del marzo scorso trasformato in centro massivo vaccinale, si tengono ritmi elevati ormai da 50 giorni. Una media intorno ai 1.500-1.600 vaccini quotidiani, spalmati su 12 ore.