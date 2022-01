Edilizia pubblica, 2 milioni a fondo perduto per tre progetti

CREMONA - Con le risorse del Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso il Fondo Complementare, si è chiuso il bando "Sicuro, verde e sociale" per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con un contributo di 1.952.364 di euro, in provincia di Cremona sono stati approvati tre progetti. Aperto nello scorso novembre, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, il bando rende disponibile per tutta la Lombardia una cifra pari a 250 milioni di euro, tutti a fondo perduto, per finanziare numerose proposte progettuali (32 di Aler e 66 dei Comuni), che interesseranno più di 2.300 alloggi. Inizia ora il percorso di approvazione definitiva da parte del Ministero delle Infrastrutture che si esprimerà entro il prossimo 31 marzo.

"Parte così - commenta l'assessore Mattinzoli - il 'Pnrr a favore dei territori', una concreta e unica opportunità. Dopo Ecobonus e Programma sulla qualità dell'abitare (PINQUA), che stanno interessando i grandi centri urbani, con il Fondo Complementare abbiamo voluto coinvolgere tutto il territorio, a partire dai Comuni con meno di 30.000 abitanti, visto che per la prima volta si è deciso di dedicare a questi una parte delle risorse, in modo che nessuno possa rimanere indietro". Poi aggiunge: "Nemmeno un euro dovrà andare perduto. Visto il grande successo del bando, e constatato che ci sono molte proposte ammissibili, ma al momento non finanziabili, abbiamo inviato al Ministero una richiesta per verificare la possibilità di incrementare ulteriormente le risorse disponibili"