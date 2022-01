Con gli arnesi da scasso davanti all'edicola: in arresto 40enne

CREMONA - Il 10 aprile 2016 era stato fermato mentre si trovava di fronte alla saracinesca di un'edicola: in tasca aveva uno scalpello e altri arnesi. Circostanze che hanno fatto scattare la denuncia per "possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso". Ieri sera gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito l'ordine di arresto emesso dal Tribunale di Cremona: hanno rintracciato l'uomo sul posto di lavoro, in una ditta di spedizioni nel Piacentino. E per il 40enne di Cremona si sono aperte le porte del carcere di Ca' del Ferro, dove ora dovrà scontare sei mesi di reclusione. Sulle spalle del cremonese pendevano già diverse denunce per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione.