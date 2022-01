Premio alla memoria di Semeraro, "servitore dello Stato esemplare"

CREMA - È stato consegnato in Regione il premio alla memoria al comandante della Polizia locale Giuliano Semeraro, scomparso nel novembre 2020 a 63 anni, dopo una lunga malattia che non gli impedì tuttavia di essere al timone dei vigili cremaschi durante i primi, difficilissimi mesi della pandemia. All’appuntamento, che si è tenuto al teatro delle Vigne di Lodi ed è coinciso con la giornata regionale delle polizie locali, erano stati invitati i familiari di Semeraro. L’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, ha consegnato le onorificenze ai 71 agenti di polizia locale dei Comuni lombardi.

Semeraro era stato nominato alla guida del Corpo dal sindaco Stefania Bonaldi il primo settembre 2014. Così lo ha voluto ricordare il primo cittadino, con un messaggio condiviso sui social: «Lui avrebbe detto: "Ma no, sindaco, ho fatto solamente il mio dovere". Ma il Comandante Giuliano Semeraro proprio questo ci ha insegnato, che non conta solo il "cosa", ma a contare è anche e soprattutto il "come". Per questo l'onorificienza postuma accordatagli stamane a Lodi in occasione della Festa Regionale delle Polizie Locali è ancora più meritoria, per ricordare un Servitore dello Stato esemplare: onesto, serio, rigoroso, leale e dotato di grande umiltà ed umanità, due doti che quando si incontrano in un rappresentante delle Forze dell'ordine sono una vera benedizione».