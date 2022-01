Morto di Covid, ma l'Ats comunica la guarigione

TORRE DE’ PICENARDI - Muore, a 71 anni, mentre è ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona e una settimana dopo alla figlia arriva dall’Ats Val Padana un messaggio che attesta la guarigione del padre dal Covid-19. La vicenda, frutto evidentemente di qualche meccanismo di comunicazione che si è inceppato o di qualche anomalia che andrebbe approfondita, si è verificata alcuni giorni fa, suscitando una reazione amareggiata e ferma dei parenti del defunto.

IL RICOVERO

«Mio papà – racconta la figlia – è stato ricoverato a Cremona il 7 gennaio nel reparto di Pneumologia per una polmonite. Ha iniziato ad accusare un po’ di febbre e di tosse il 2. Così, sia lui che mia mamma sono andati a fare un tampone in farmacia ed entrambi sono risultati positivi. Mentre mia mamma era asintomatica, mio papà ha iniziato ad essere sempre più affaticato. Inoltre la tosse persisteva, così il medico di famiglia ha consigliato il ricovero». Poi le condizioni si sono aggravate: «I medici hanno dovuto affrontare un peggioramento delle sue condizioni cardiache e successivamente dei reni. Il 19 è morto».

LA NOTIFICA SHOCK

Il racconto della signora continua così: «Il 22 gennaio mi arriva un messaggio dal ministero della Salute che il suo Green pass sarebbe scaduto il primo febbraio, dopo la seconda dose». Il messaggio dice: «Avviso. La certificazione verde Covid non è più valida dal 1 febbraio per riduzione periodo di validità. Per rinnovarla è necessaria dose di richiamo». La terza dose – precisa la figlia – avrebbe dovuto farla il 20 di questo mese. La cosa sconcertante è che mercoledì 26, stavolta da Ats, arriva un messaggio con il ‘Documento di guarigione’ da Covid. Io non so come sia stata possibile questa cosa, immagino che mentre era ricoverato sia stato sottoposto ad un altro tampone, però mi chiedo dove sia la verità sui numeri che ci fanno vedere dei contagi. Quanti sono effettivamente i positivi, i ricoverati, i guariti e i deceduti? Mio papà, nelle statistiche, dov’è stato inserito, nei guariti? Al di là di come siano andate le cose, lascio immaginare quale possa essere stata la reazione di noi famigliari nel ricevere quel messaggio, una settimana dopo che mio papà era deceduto».