Frutta: in Italia spesa pro capite di 512 euro all'anno

CREMONA – Se c’è una categoria di alimenti che sulle tavole degli italiani non può di certo mancare è la frutta. Secondo l’analisi di Banco Fresco, la catena retail specializzata nei freschissimi presente in Piemonte e in Lombardia con il format che ricorda il “mercato coperto” ma in chiave moderna, il 75% degli italiani consuma frutta almeno una volta al giorno e spende in media annualmente circa 512 euro. L’Italia, nello specifico, è al primo posto in Europa per il consumo di frutta, considerata salutare e necessaria per una dieta equilibrata insieme alla verdura. In particolare sono gli agrumi a riempire i carrelli durante i mesi più freddi dell’anno.

In particolare c'é stata una richiesta crescente degli agrumi “meno comuni”, come kumquat, combava, caviale di limone e pomelo, in grado di portare a tavola una ventata di novità. Non solo prodotti italiani, ma anche dalla Cina, Thailandia, Australia, e tanto altro.

Ricchi di vitamina A, B e C, di sostanze antiossidanti, di fibre e di minerali, tra cui calcio, potassio, magnesio e ferro, e poveri di calorie, gli agrumi sono un valido alleato contro i malanni invernali poiché contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie e a prevenire raffreddore e influenza.

Se da un lato dal punto di vista quantitativo gli agrumi più acquistati nei punti vendita di Banco Fresco - valutata dai propri acquirenti come l’insegna più soddisfacente per il suo reparto frutta e verdura - sono stati quelli classici come limoni, arance e mandarini, sul mercato esistono varie tipologie meno comuni e che trovano sempre più il consenso da parte dei consumatori.