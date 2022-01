L'ospedale del futuro: la vice Moratti parlerà del progetto Cremona

MILANO - La vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, partecipa domani, martedì 1° febbraio, in collegamento video al convegno 'Hospital of future. How re-think architectures for health' (Ospedale del futuro, come ripensare le architetture della salute).

All'incontro, organizzato da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano a Dubai, partecipano anche il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il direttore di Agenas, Domenico Mantoan e il vicerettore del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

EVOLUZIONE DELL'ARCHITETTURA DELLA SALUTE.

Scopo dell'evento, a cui prendono parte illustri relatori, è analizzare l'evoluzione delle architetture della salute e individuare le tendenze attuali dell'ospedale 4.0.

La vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti

IL NUOVO OSPEDALE DI CREMONA.

Nel saluto introduttivo, la vicepresidente illustrerà brevemente le iniziative intraprese da Regione Lombardia e il progetto del nuovo ospedale di Cremona, esempio di struttura sanitaria innovativa di recente progettazione.

EVENTO IN STREAMING.

Per assistere in streaming all'evento occorre iscriversi compilando il form: CLICCA QUI