Otto torna a casa: "La convalescenza sarà lunga ma almeno è fuori pericolo"

Si è conclusa positivamente la vicenda di Otto, il piccolo cane che circa dieci giorni fa è stato azzannato e gravemente ferito da un bull terrier. Il meticcio di proprietà di Maria Teresa Di Trapano si è trovato in una colluttazione con l'altro cane, nettamente superiore in quanto a forza, mentre quest'ultimo veniva portato al guinzaglio dal padre del suo padrone. Dalla lite è stato proprio Otto ad avere la peggio, ritrovandosi con una mandibola spezzata in due e varie ferite.



Il meticcio è stato portato dal veterinario, che l'ha operato con urgenza. "Sembrava morto" aveva commentato la padrona Di Trapano appena dopo l'aggressione. Dopo una lunga convalescenza Otto è tornato a casa ed ora è fuori pericolo.