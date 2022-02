Sergnano, rivoluzione ambientale e urbana. Ecco la variante al PGT

SERGNANO - Grandi novità sul piano urbanistico nel Comune di Sergnano. Nella serata di giovedì 3 febbraio 2022 si è tenuta l'assemblea pubblica per la presentazione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Sergnano. La relazione introduttiva è stata svolta dall'architetto Martinelli, estensore del piano urbanistico, che ha poi risposto anche alle domande e alle osservazioni dei presenti.

La principale novità di questa variante riguarda la forte diminuzione del consumo di suolo previsto: rispetto al piano vigente la riduzione delle aree edificabili per le zone residenziali è del 62%, mentre per gli altri ambiti di espansione (produttivi, commerciali, servizi) la riduzione è del 22%. Allo stesso tempo verranno valorizzate maggiormente le aree agricole e l'aspetto ambientale, con il fine di migliorare la riqualificazione paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio. Introdotte prescrizioni più stringenti per la piantumazione e compensazioni ambientali per gli ampliamenti delle zone produttive e artigianali. Le nuove disposizioni potranno portare benefici per quanto riguarda il livello di qualità di suolo, sottosuolo, biodiversità, struttura urbana e salute pubblica rispetto a quanto previsto dalle previsioni urbanistiche attuali.



Grandi novità sono previste anche per il regolamento edilizio comunale, con l'intento di favorire il più possibile le ristrutturazioni degli edifici esistenti, soprattutto in centro storico. Con questo obiettivo sarà introdotta più flessibilità nei cambi d'uso da residenziale a commerciale e viceversa e l'abbattimento delle quote standard per i cambi d'uso. A questo proposito il Comune di Sergnano aveva già approvato le nuove misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Grazie a questo provvedimento e agli strumenti previsti dal nuovo piano delle regole sono previsti una serie di incentivi e contributi, come stabilito da Regione Lombardia, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la promozione dell'efficientamento energetico, l'aumento della sicurezza degli edifici contro il rischio sismico e contro le inondazioni.



L'assessore all'urbanistica e ambiente Pasquale Scarpelli commenta: "Nel nostro programma amministrativo avevamo inserito la volontà di limitare l’espansione edilizia, con l’obiettivo di ridurre l’occupazione del suolo rispetto alle previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente. Con questa variante urbanistica andiamo proprio in questa direzione, con misure importanti anche dal punto di vista ecologico e valorizzando le nostre aree agricole e la tutela ambientale, specialmente nell'area del Parco del Serio. Importanti le nuove regole edilizie che, insieme agli incentivi statali per le ristrutturazioni e alle normative regionali sulla rigenerazione urbana, renderanno più agevoli le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente".



Al termine della consultazione degli enti e delle parti sociali interessate, l'iter procedurale prevede un duplice passaggio in consiglio comunale: prima l'adozione della variante e poi l'approvazione definitiva del nuovo PGT. Tra i due passaggi i cittadini potranno presentare osservazioni e richieste, che verranno valutate dall'amministrazione comunale e dai tecnici estensori del piano in merito alla compatibilità con le disposizioni previste.