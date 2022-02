Influenza: ancora in calo, stagione finita in metà Paese

ROMA - La stagione influenzale si avvia verso la conclusione. Nella settimana appena passata l’incidenza è scesa di un’ulteriore mezzo punto, passando da 4,6 casi per mille della settimana precedente ai 4,1 attuali. In metà delle Regioni l’intensità dell’epidemia è sotto la soglia basale di 3,16 casi per mille, mentre nelle rimanenti l’intensità è a un livello basso. Sono questi i dati salienti dell’ultimo rapporto della rete di sorveglianza epidemiologica InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nella settimana dal 24 al 30 gennaio sono statti registrati 242 mila nuovi casi, per un totale di circa 3,8 milioni di casi casi a partire dall’inizio della stagione. I bambini più piccoli continuano a essere la fetta della popolazione più colpita: nella fascia di età tra 0 e 4 anni l’incidenza è stata pari a 9,47 casi per mille con un lievissimo aumento rispetto ai 9,38 casi della settimana precedente; nella fascia tra 5 e 14 anni il tasso è sceso a 4,87 rispetto al 5,16 della settimana precedente; in quella tra 15 e 64 anni si fermato a 4,21 (contro 4,99); infine tra gli over 65 è stato di 1,94 casi per mille rispetto ai 2,37 della settimana tra il 17 e il 23 gennaio.

Tra le Regioni, solo in Piemonte e Umbria resta una situazione superiore a 9 casi per mille abitanti. In tutte le altre, i tassi sono in forte calo, con Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna e province autonome di Bolzano e Trento ormai fuori dalla stagione influenzale con un’intensità al di sotto del livello basale. Il rapporto conferma che anche questa settimana le sindrome simil-influenzali sono state causate da «virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione è bassa e di tipo sporadico». Dato confermato dalla sorveglianza virologica: dei 311 campioni analizzati dai laboratori afferenti alla rete InfluNet, solo 10 (3%) sono risultati positivi per influenza, tutti di tipo A; 126 sono risultati positivi al virus SarsCoV2. (ANSA)