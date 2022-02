Vailate: rubata la cassetta delle offerte

VAILATE - Scassinarla sul posto richiedeva troppo tempo, con il rischio di essere colti sul fatto. Così se la sono portata via. È la cassetta delle offerte rubata da ignoti nella chiesetta di Santa Marta, in via Caimi. Si tratta di una colonnina in ferro e metallo, piuttosto pesante, che serviva per raccogliere le offerte dei fedeli che ogni giorno accendono una candela alla Santa, parecchio venerata in paese.

Nella chiesa di Santa Marta si celebra la messa ogni venerdì mattina, dalla primavera sino all’inizio di novembre, mentre nel mese di maggio, la sera, vi si recita il rosario. Ad accorgersi del furto sono stati, in queste ore, i volontari che ogni giorno aprono, chiudono e tengono in ordine il piccolo luogo di culto situato all’inizio di quella che è la principale strada del centro storico di Vailate.

Magro il bottino, non più di una quindicina di euro, secondo i volontari stessi che ogni giorno svuotavano la cassetta proprio per timore di eventuali furti. Non sono stati commessi atti di vandalismo né sono stati toccati altri oggetti e al posto della cassetta rubata ora ce n’è una in legno.

Non è la prima volta che la chiesetta di Santa Marta viene visitata dai ladri. In passato non era infrequente trovare scassinato il vano del portacandele dove si infilavano le monete (è successo più volte). Per questo motivo, una dozzina d'anni fa, l’allora parroco di Vailate don Adelio Buccellè ha comprato questa colonna, dal costo di alcune centinaia di euro.

“L’anno scorso – spiega il parroco don Natalino Tibaldini - una di queste cassette in ferro era stata rubata anche dalla chiesa parrocchiale. Dentro non c’erano monete dal momento che l’avevo appena svuotata io stesso. A Santa Marta i furti non sono purtroppo una novità, anche se ultimamente la situazione è rimasta tranquilla. Solo due, forse tre, anni fa qualcuno aveva tentato di rubare degli oggetti dall’altare senza però riuscirci perché probabilmente disturbato. La colonnina che hanno portato via nei giorni scorsi era piuttosto pesante. Immagino che abbiano agito almeno in due con un palo e che, una volta scassinata sarà stata abbandonata”. Don Natalino ha riferito che intende sporgere denuncia contro ignoti presso la stazione dei carabinieri di Vailate.