Nutrie, obiettivo eradicazione. Rolfi: "Pronto bando per contenere il problema"

MILANO - La presenza delle nutrie è un problema che sta generando danni incalcolabili all'agricoltura lombarda, creando al contempo un pericolo per la sicurezza. È stata approvata questa mattina dal Consiglio regionale una nuova legge che prevede un fondo annuale di 500 mila euro, oltre che la definizione delle competenze degli enti territoriali e un percorso congiunto con le associazioni di categoria, con obiettivo il contenimento e l'eradicazione della nutria.

Il BANDO SPERIMENTALE

"La Regione - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - vuole mettere in campo tutte le azioni possibili per contenere un problema enorme, rappresentato dalla proliferazione della nutria. Con i 500 mila euro previsti dalla nuova legge regionale avvieremo un bando per sperimentare aziende specializzate in 'pest control'. Con una grande quantità di gabbie affiancheranno i volontari in questa attività, definendo obiettivi e zone d'azione. Negli Stati Uniti e in altri Paesi questi interventi hanno funzionato".

"Oltre a mettere in pericolo la redditività delle aziende agricole - ha ricordato l'assessore - le nutrie scavano tunnel che causano cedimenti degli argini e dei terreni e, di conseguenza, anche delle strade limitrofe. Rappresentano un rischio per la sicurezza stradale. Chi percorre le provinciali in pianura sa quanto sia facile vedere uno di questi roditori attraversare la carreggiata".

I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Le modifiche di legge approvate oggi introducono maggiore flessibilità amministrativa e operativa per enti locali e operatori, garantendo chiarezza dei ruoli. I Comuni saranno competenti nella gestione del sovrappopolamento e coopereranno, anche in forma associata, ai piani di eradicazione predisposti dalle Province. Potranno stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di controllo, purché si attengano alle linee guida indicate dalla Regione.

Le Province predisporranno i piani, organizzeranno la raccolta e lo smaltimento delle carcasse e istituiranno tavoli di coordinamento con i soggetti interessati. La Regione effettuerà una programmazione sulla base della consistenza della specie ed emanerà linee guida per le attività dei comuni.

LA RISPOSTA DI PILONI



“Quella di stamattina è l’ennesima modifica normativa a una legge che, dopo vent’anni, ha dimostrato di non affrontare con efficacia il serio problema delle nutrie sui nostri territori. Per questi motivi, abbiamo chiesto di mettere maggiori risorse per supportare i piani regionali e puntare su azioni sperimentali". Così il consigliere regionale del PD Matteo Piloni commenta il provvedimento di stamattina dopo che l'Aula ha approvato due suoi ordini del giorno sul tema.

“Negli anni Regione Lombardia ha stanziato tra i 100mila e i 525mila euro annui. Visti i risultati, è evidente a tutti che si tratta di cifre insufficienti e che rischiano di lasciare sulla carta qualsiasi buona intenzione", è la preoccupazione del consigliere che ha proposto con un emendamento di stanziare 1 milione di euro, ottenendo però la bocciatura da parte della maggioranza. "Ciononostante - continua - siamo comunque favorevoli alle modifiche che vengono apportate, in quanto vanno nella direzione di una maggiore azione da parte degli operatori e degli enti locali interessati".

NUTRIA EMERGENZA NAZIONALE

"Ringrazio il Consiglio regionale - ha concluso Rolfi - per il lavoro svolto. Ammodernare la norma, condividendo il percorso con tutti gli enti e le associazioni, era fondamentale. Ora chiediamo al Governo di ascoltare un appello unanime delle Regioni della pianura padana: trattare la nutria come una emergenza nazionale e istituire un cospicuo fondo ministeriale per affrontare il problema in modo congiunto e serio".