Fuori strada e impatto violento: 27enne miracolato

GENIVOLTA - Paura, disagi al traffico ma fortunatamente nulla di più lungo strada che collega il paese a Soresina dove, nella tarda serata di mercoledì, un giovane ha perso il controllo dell’auto, finita ribaltata.

Nonostante l’impatto estremamente violento, grazie alla protezione delle cinture di sicurezza e al fatto che il parabrezza non si sia infranto, l’automobilista ne uscito pressoché illeso. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Crema e di un’ambulanza arrivata da Soncino, ma non è stato necessario trasferirlo in ospedale. Mentre la rimozione dell’auto ha creato qualche grana questa mattina alla viabilità, con code durante il recupero.

Forse un brevissimo istante di distrazione e certamente la presenza di una nebbia estremamente fitta hanno portato il 27enne al volante, poco prima delle 23, a oltrepassare il ciglio.

L’auto stava percorrendo il tratto che da Genivolta porta a Soresina, in quel punto priva di protezioni ma pericolosamente rialzata. L’impatto col terreno ha completamente distrutto la parte frontale della Ford Fiesta. Al di là delle ferite superficiali, il cremonese alla guida non ha riportato conseguenze serie.