Quel «mostro» lungo l’A21 diventerà un polo logistico

CREMONA - Chiunque abbia percorso almeno una volta l’autostrada A21, nel tratto tra Cremona e Brescia, arrivato all’altezza dì San Gervasio si sarà posto al fatidica domanda: «Cos’è quel mostro di cemento, mai finito e da anni abbandonato?».

Nei progetti di chi l’aveva ideato doveva essere un mega centro commerciale dedicato all’arredamento, una sorta di Ikea italiana, dalla quale entrare con un sogno e uscire con una casa nuova, interamente arredata: dai mattoni all’idraulica, dalla cucina alla camera da letto, dalle tende da giardino ai divani. A completare il faraonico progetto (budget 60 milioni di euro) erano previsti anche un ipermercato, un cinema multisala, una grande area food e l’immancabile spazio giochi (non per i bambini, ma per i grandi, appassionati di slot e videolottery).

MONUMENTO SILENZIOSO

Erano tali le attese, durante le fasi della progettazione, che era stata ipotizzata perfino l’apertura di un casello autostradale ad hoc, fra quelli già esistenti di Pontevico e Manerbio, che pure distano solo 10 chilometri l’uno dall’altro, a 25 da Cremona. Anche se l’idea originaria risaliva agli anni ‘90, i cantieri erano partiti con calma, nell’estate 2004, e la prospettiva di consegnare la nuova «cittadella» chiavi in mano nel giro di un paio d’anni. Invece, la concomitanza di due fattori negativi - da un lato il venir meno delle disponibilità finanziaria, dall’altro la prematura scomparsa dell’ideatore dell’operazione - aveva fermato tutto quando la costruzione delle opere era arrivata solo a un terzo dei 100 mila metri quadrati dì superficie previsti. Il problema è che per quasi 15 anni quegli spazi iniziati e mai finiti sono rimasti lì, a pochi metri dall’autostrada, monumento silenzioso al sogno infranto. Il fallimento del progetto ha progressivamente lasciato il posto all’incuria e al degrado, finendo per far crollare anche il valore di quanto fin lì costruito: se la perizia originaria nel 2008 aveva valutato il complesso 19,9 milioni di euro in un’ottica di futuro completamento, dopo numerose aste andate deserte il valore del mostro è progressivamente precipitato. Se alla terz’ultima tappa la base d’asta era scesa a 4,8 milioni, considerando il degrado dell’opera e le perduranti difficoltà del mercato, nell’aprile 2017 un ulteriore ribasso l’aveva portata a 3,6 e nei giorni scorsi l’aggiudicazione è avvenuta per soli 1,6 milioni di euro, più 318.200 mila euro di Imu arretrata da corrispondere al Comune dì San Gervasio.

UN GRANDE POLO LOGISTICO

«Dopo il fallimento della società Acme, a seguito del quale non è stato possibile realizzare il progetto originario dell'intera area, siamo riusciti a convincere il Comitato creditori ad imprimere una forte accelerazione al percorso necessario per trovare nuovi possibili acquirenti e ora abbiamo raggiunto l’obiettivo», ha annunciato soddisfatto il sindaco Rosario James Scaburri, che ha portato a casa anche la pulizia dell’area degradata (che inizierà a brevissimo), l’aggiornamento della viabilità nella zona, nuovi oneri dì urbanizzazione e alcune opere dì pubblica utilità, tutto a carico della nuova proprietà. Ad aggiudicarsi il mostro è stata un’azienda bresciana - la GeTraPack di Chiari, specializzata nella lavorazione e nella trasformazione di materie plastiche - che non ne ricaverà però un complesso commerciale o produttivo, ma realizzerà un grande polo logistico a cavallo fra le province di Brescia, Cremona e Mantova.

La posizione, del resto, è strategica. Il progetto prevede la totale demolizione dell’esistente, è già in fase di elaborazione e sarà ufficialmente presentato a maggio. I lavori inizieranno non appena l’iter autorizzativo sarà concluso.

A quel punto chi percorrerà la A21 da Cremona in direzione di Brescia, giunto all’altezza di San Gervasio, non si chiederà più cos’è quel mostro, ma potrà gettare uno sguardo sul futuro: meno centri commerciali, più logistica. Da Ikea ad… Amazon. E pensare che un tempo, proprio lì, si coltivava il mais e pascolavano le vacche.