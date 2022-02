Attanasio, il padre: "Oggi giornata difficile, chiediamo la verità"

MILANO - «Sono contento che il ministro Di Maio oggi abbia scritto questa lettera ad Avvenire. Oggi per noi è una giornata difficile. Certamente se l’ha fatto è un gesto apprezzabile che va nella direzione che noi vogliamo: bisogna arrivare alla verità. Senza verità non ci sarà mai giustizia. Questo ce lo aspettiamo da parte delle istituzioni». Lo ha detto Salvatore Attanasio, padre di Luca, l’ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo scomparso tragicamente esattamente un anno fa, commentando la lettera del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicata oggi dal quotidiano cattolico, a margine dell’evento organizzato a Limbiate, in Brianza, per ricordarlo.

«Questa è una grande occasione per ricordare Luca, che ha passato qui, in questo oratorio tutta la sua giovinezza - ha aggiunto Salvatore Attanasio -. Tra l’altro giocava nella squadra dell’oratorio con la maglia numero 10. Questa iniziativa bella e simpatica della Nazionale Cantanti quindi cade a puntino. Hanno fatto un bel gesto di solidarietà perché questa iniziativa è legata al finanziamento 'dei bambini dell’ambasciatore. Era uno dei sogni di Luca, che purtroppo non potrà più realizzare, ma che fortunatamente la moglie vuole realizzare su questo solco».

IL PRESIDENTE FONTANA.

"L'esempio di Luca, ambasciatore di pace, prima ancora che di diplomazia, cui abbiamo conferito lo scorso anno la 'Rosa Camuna', l'onorificenza più alta della Regione Lombardia, deve essere oggi più che mai un modello da seguire. Perché la pace e la cooperazione vanno alimentate ogni giorno. E le cronache di queste ore ce lo insegnano".

VENERDI' 25 A CREMA IL PAPA' DI ATTANASIO.

ll ricordo dell’uomo, del figlio e — al tempo stesso — della figura di grande diplomatico: Salvatore Attanasio, padre di Luca, ambasciatore italiano nella Repubblica del Congo, ucciso il 22 febbraio scorso, in un agguato vicino a Goma (Nord Kivu) venerdì alle 21, sarà ospite al teatro San Domenico di Crema, insieme a Toni Capuozzo. Moderatore della serata, il vicedirettore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema Paolo Gualandris. Organizzano i Comuni di Ripalta Cremasca e Crema, in collaborazione con la Fondazione San Domenico. L’ingresso al San Domenico è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Sono richiesti il Super Green pass e la mascherina Ffp2.