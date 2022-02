Edilizia scolastica, approvato l'elenco dei progetti ammessi

MILANO - Regione Lombardia ha approvato le graduatorie dei progetti che costituiscono l'Elenco del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica di Regione Lombardia, finalizzato a valorizzare i progetti di Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde all'interno dei bandi PNRR emanati dal Ministero dell'Istruzione.

"Questa risposta da parte del territorio - ha dichiarato l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - testimonia quanto sia importante il tema dell'edilizia scolastica. Mette inoltre in luce l'importanza di agire in un'ottica di sistema".

"Abbiamo attivato questa Manifestazione di interesse - ha continuato - per moltiplicare le opportunità per le nostre Amministrazioni locali e per garantire una coerenza di programma indispensabile affinché le risorse del Pnrr possano portare un effettivo valore aggiunto ai territori e ai cittadini lombardi". Tre le tipologie di intervento per cui viene approvato oggi l'Elenco del fabbisogno regionale.

ASILI NIDO: CLICCA QUI

Il primo Elenco (Tipologia 2.1) riguarda progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido (fascia 0-2 anni), al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

I progetti ammessi da Regione Lombardia, che sono presenti in questo elenco in ordine cronologico di presentazione, se parteciperanno al bando PNRR su asili nidi emanato dal Ministero dell'Istruzione vedranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 punti nel corso della valutazione delle candidature, che sarà effettuata dal Ministero dell'Istruzione.

Sono stati inseriti in graduatoria il nido Aroldi di Casalmaggiore con la richiesta di 950mila euro per adeguamento sismico, a Casaletto Ceredano 460mila euro serviranno per la costruzione di un nuovo nido, al nido Braguti di Crema 945mila euro per la prevenzione incendi, a Pandino 284.400 euro per riqualificare il nido Girasole, per la riqualificazione ed efficientamento energetico del nido comunale di Soresina serviranno 500mila euro.

MENSE SCOLASTICHE: CLICCA QUI

Il secondo Elenco (Tipologia 3) riguarda progetti di costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche.

I progetti ammessi da Regione Lombardia, che sono presenti in questo elenco in ordine cronologico di presentazione, se parteciperanno al bando PNRR sulle mense emanato dal Ministero dell'Istruzione vedranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 10 punti nel corso della valutazione delle candidature, che sarà effettuata dal Ministero dell'Istruzione.

Grazie ai fondi del Pnrr ad Annicco potrà avere una nuova mensa con un investimento di 438mila euro, a Pieve San Giacomo si potrà realizzare un nuovo refettorio nella scuola comunale per un costo di 800mila euro. Con 1.195.916 euro sarà possibile ampliare la mensa della primaria Manzoni di Offanengo, 980mila euro saranno i fondi necessari per la nuova mensa alla scuola Braguti di Crema. Importante l’intervento di edilizia scolastica a San Bassano per cui saranno necessari 2.430.000 euro, solo per fare alcuni esempio dei progetti entrati in graduatoria.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE SUDDIVISI PER PROVINCE COMUNI

Il terzo Elenco (Tipologia 5) riguarda gli Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. In questo caso, la graduatoria è ordinata in base al livello progettuale e all'ordine cronologico delle proposte di intervento ritenute ammissibili.

Questo Elenco è stato inviato da Regione Lombardia agli uffici competenti del Ministero dell'Istruzione, suddiviso tra interventi delle Province e dei Comuni. Il Ministero potrà, così, poi procedere alla scelta e all'assegnazione dei finanziamenti dei progetti in posizione utile in graduatoria, in base alle risorse assegnate al territorio della Lombardia, pari a euro 68.839.045,80, di cui il 30% (20.651.713,50 euro) è riservata agli interventi presentati dalle Province.

In questo contesto si pongono i finanziamenti chiesti per l’adeguamento sismico del Manin di Cremona con una richiesta di 5milioni e mezzo di euro su un totale di nove di spesa.

Gli elenchi per Province e per Comuni relativi agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole riportano, quindi, una graduatoria che vede gli interventi in posizione utile per un finanziamento totale o parziale da parte del Ministero sulla base delle risorse stanziate per il territorio della Lombardia.

Inoltre, l'elenco in scorrimento può permettere al Ministero di operare anche ulteriori valutazioni e finanziamenti rispetto alla graduatoria proposta.

Sarà, infatti, il Ministero a finanziare gli interventi che Regione Lombardia ha individuato in questa graduatoria.

Nei prossimi giorni, Regione Lombardia pubblicherà anche le graduatorie relative ai progetti costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole d'infanzia (fascia 3-5 anni) e ai progetti di palestre e impianti outdoor delle scuole.