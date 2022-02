Scuola: in Lombardia 6.600 alunni in quarantena. Dati in miglioramento

MILANO - Contagi e quarantene ancora in calo nelle scuole della Lombardia. Nella settimana tra il 14 e il 20 febbraio gli alunni sottoposti a restrizioni in quanto contatti di caso Covid scendono a 6.623, per un totale di 557 e 5 operatori scolastici in quarantena. Nello stesso intervallo di tempo i nuovi casi positivi registrati tra la popolazione scolastica (0-18 anni) calano a 9.209, rispetto ai 14.289 della settimana precedente. «Il trend dei contagi risulta in riduzione per tutte le fasce d’età" evidenzia il report di monitaggio settimanale della Regione, diffuso dall’assessorato al Welfare. In riduzione anche le quarantene per tutti i cicli scolastici. Sul territorio dell’Ats di Milano e Lodi gli alunni in quarantena sono 2.117 alunni per un totale di 224 classi. (ANSA)