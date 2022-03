Incontro per la pace all'oratorio, la testimonianza di un ragazzo ucraino

PIEVE D'OLMI - Pubblico attento e commosso ha accompagnato la testimonianza di Marc Syenin nel salone dell'oratorio grazie all'iniziativa dei Volontari di Pieve d'Olmi a favore della pace per il popolo ucraino. Il giovane ragazzo da anni in Italia, studente al Conservatorio ha sottolineato l'importanza della solidarietà italiana e tutte le componenti politiche e militari fatte di sorpresi e violenza che la Russia da anni esercita in Ucraina.

Conduttore e interprete di testi poetici letti per la circostanza è stato l'attore regista Jim Graziano Maglia. L'incontro si è concluso con una interpretazione di coppia tra il canto popolare antico ucraino di Marc e una poesia dedicata ad una piccola bambina ucraina appena nata.