Ambulanza rubata, ritrovata schiantata contro un'auto in sosta

PIZZIGHETTONE - Rubata l’ambulanza della Croce Rossa di Roggione, ritrovata dopo due ore schiantata contro un’auto in sosta. È successo nella tarda serata e nella notte di martedì a Cremona, dove i volontari si erano recati per accompagnare al pronto soccorso una paziente pizzighettonese. Da lì sono stati dirottati nella zona di via Brescia per un altro intervento di soccorso.

“Visto che il paziente era molto agitato è stato necessario che anche l’autista scendesse per dare supporto agli operatori - racconta il presidente della Cri di Pizzighettone, Giacomo Moncini -. Ma appena si sono voltati hanno visto l’ambulanza che partiva”. Al volante un uomo, al momento non ancora identificato, che si è poi schiantato contro una vettura in sosta in via Castelverde. Nel frattempo, essendo l’ambulanza dotata di Gps, è scattato l’intervento dell’Arma dei carabinieri. Ed è proprio perché si è sentito braccato che il ladro ha deciso di scappare, non prima di avere messo a soqquadro l’interno del mezzo di soccorso, probabilmente cercando farmaci o altro di suo interesse.

L'auto in sosta danneggiata

“L’ambulanza è danneggiata e il danno è ingente - spiega Moncini che ha appena sporto denuncia -. Abbiamo già fatto riparare la ruota e per il momento potremo comunque utilizzarla per garantire i servizi di emergenza 118, ma quando dovremo farla sistemare ci servirà un mezzo di appoggio in prestito. Spiace perché si tratta dell’ambulanza nuova, il cui allestimento era appena terminato”.