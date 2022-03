"Passeggiata per la Pace", bambini delle elementari espongono in piazza i loro disegni

MARTIGNANA DI PO - La scuola primaria e la scuola dell'infanzia Martignana di Po questa mattina tra le 10,30 e mezzogiorno hanno tenuto un’iniziativa per portare un messaggio di pace e di volontà per un futuro senza guerre, la “Passeggiata per la pace”. I bambini hanno attraversato il paese passando da via Cavour, via Libertà, piazza del municipio con rientro a scuola da via Aldo Moro e via Cavour, "come simbolo - sottolinea il sindaco Alessandro Gozzi - per un cammino di costruzione, di immersione nel territorio, con un messaggio pervaso di quel futuro che non può passare attraverso una guerra".

Nella piazza del municipio sono stati esposti i disegni degli alunni. La passeggiata si è svolta con la partecipazione del corpo docente, la vigilanza per il tragitto stradale della protezione civile “Le Aquile odv” con un automezzo davanti al corteo ed uno in chiusura del corteo e con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale.