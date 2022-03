Eurcities, Cremona vicino all'Ucraina

CREMONA - Cremona aderisce alla manifestazione promossa dalle città europee di Eurocities per dire «No alla guerra» e per manifestare la propria vicinanza al popolo ucraino in questi momenti drammatici di guerra.

Domani, sabato 12 marzo, alle ore 17.50, sarà compiuto un gesto simbolico di vicinanza al popolo ucraino con l'esposizione sulla facciata di Palazzo Comunale della bandiera ucraina e l'esecuzione dell'inno nazionale ucraino da parte della cantante Tetiana Petriv, soprano allieva del nostro conservatorio. Poiché i più piccoli sono il dono più grande di una comunità e la loro voce è preziosa soprattutto in questi momenti, sarà anche esposta la bandiera della pace realizzata in questi giorni dalle bambine e dai bambini bambini della scuola per l'infanzia Zucchi. L’iniziativa si terrà in piazza del Comune.

In questi giorni la comunità cremonese e le sue istituzioni hanno avviato una serie di azioni concrete per aiutare i tanti cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Si stima che siano oltre 2 milioni i rifugiati che in pochi giorni sono stati costretti ad abbandonare l'Ucraina per trovare rifugio nei paesi confinanti e molti di loro sono stati accolti in Italia dove Cremona e tutte le città hanno dato risposte concrete ai loro primi bisogni.