Incendio sul balcone, intera palazzina evacuata

PANDINO - Incendio stanotte sul balcone di un appartamento al terzo piano di una delle palazzine in via Nicolò Greco. L’intero stabile – che ospita 14 appartamenti - è stato evacuato in via precauzionale per consentire l’intervento dei vigili del fuoco ed evitare danni causati dal fumo. A quanto emerso dalle prime verifiche e dal racconto del proprietario, l’uomo era sul balcone a fumare e non si è accorto che della cenere ancora accesa finita sul tessuto del divano. Rientrato in casa, poco dopo ha notato del fumo sul balcone: è bastato qualche minuto e le fiamme hanno avvolto il divanetto e intaccato la porta finestra della zona giorno. Il proprietario non è intervenuto, ma ha pensato a mettere in salvo i bambini, lasciando l’appartamento e chiamando i vigili del fuoco.

Impegnati a Spino d’Adda, per un intervento su un’auto in sosta andata a fuoco intorno alle 23, la squadra del distaccamento di Crema è arrivata in pochi minuti in via Greco. Saliti al terzo piano in pochi minuti hanno spento le fiamme che, nel frattempo, avevano raggiunto la porta finestra, causando anche lo scoppio del vetro. Fortunatamente i danni all’appartamento non sono ingenti, ma la famiglia ha dovuto comunque trascorrere fuori la notte, trovando ospitalità dai nonni. Il fumo aveva invaso tutta la casa, rendendo l’aria irrespirabile. L’abitazione è stata dichiarata agibile dai vigili del fuoco. Concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è stato possibile far rientrare in casa anche le altre famiglie.