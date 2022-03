Covid, in provincia 275 positivi, un decesso

CREMONA - A fronte di 78.288 tamponi effettuati sono 8.670 i nuovi casi in Lombardia, dei quali 275 nel Cremonese. Il tasso di positività rimane stabile, oggi è all'11%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: se ne contano 58 oggi, 13 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 35, salendo a 844 in totale. I nuovi decessi sono 23, dei quali uno nella provincia di Cremona, facendo arrivare il totale complessivo da inizio pandemia a 39.000.

I nuovi casi per provincia: