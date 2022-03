Kiwanis, custodia di Musafia coi colori ucraini all'asta per raccogliere fondi

CREMONA - Una custodia di violino con i colori della bandiare ucraina, costruita da Dimitrij Musafia - lo Stradivari contemporaneo delle custodie per strumenti ad arco -, andrà all’asta a Berlino per raccogliere fondi per l’Ucraina. Musafia ha creato infatti una custodia con velluti dei colori dell’Ucraina – giallo per simboleggiare il grano, e blu per il cielo. In particolare il velluto giallo è stato trattato per dare visivamente l’effetto di un campo di grano. La custodia, sulla quale le stesse maestranze di Musafia hanno lavorato gratuitamente, è stata poi ceduta al Kiwanis Club Cremona per la cifra simbolica di un euro. Sarà poi messa all’asta per raccogliere fondi interamente finalizzati all’acquisto di viveri e medicinali da portare in Ucraina.

L’asta sarà curata dalla multinazionale Tarisio Auctions nella loro sede di Berlino nel mese d’Aprile, la quale rinuncerà alla propria provvigione per massimizzare l’incasso. Il coinvolgimento di una casa d’aste così prestigiosa fa sperare in una raccolta importante, e sarà una vetrina mondiale sull’iniziativa che si spera possa servire da esempio far nascere altri progetti a sostegno del popolo ucraino. Tutto questo si inserisce nella risposta calorosa e partecipata all’appello lanciato dalla cantante lirica ucraina Nadiya Petrenko, azione di solidarietà che il Kiwanis Club Cremona, ha realizzato consegnando presso la sede di ADAFA vari pacchi di generi alimentari e farmaceutici, a favore della popolazione ucraina colpita dalla devastazione della guerra.

Petrenko, accompagnata dal marito Sasha Matvichiuk e dalla giovane cantante Ksenia Overko, ha partecipato poi alla conviviale del Kiwanis il 15 marzo, raccontando con passione e grande commozione, non solo la situazione che attualmente il popolo ucraino sta vivendo, ma anche il contesto storico che ha portato alla catastrofe bellica. In tale contesto Dimitri Musafia ha reso pubblico il suo impegno nel mettere all’asta la sua custodia, cedendola al sodalizio. In merito Giovanni Schintu, socio del sodalizio ha sottolineato come il Club, continuerà a sostenere le iniziative a favore dei profughi, assieme a quelle proposte dalla Divisione Lombardia e dal Distretto del Kiwanis a favore delle popolazione martoriata dalla guerra.